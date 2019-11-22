В НАТО приняли на вооружение новейший разведывательный беспилотник (фото)

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников.

НАТО приняла на вооружение первый разведывательный беспилотник производства американской компании Northrop Grumman.

Накануне летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета, сообщает DW.

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Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. Затраты на производство новых разведывательных дронов составили около 1,3 миллиардов евро.

Новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километров, находясь в воздухе до 32 часов.

Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.