Украина и Турция усилят сотрудничество своих ВМС

Заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов подчеркнул важность приложения совместных с Турцией усилий для стабилизации обстановки в Черноморском регионе, учитывая угрозы со стороны России.

Представители Военно-морских сил Украины и Турецкой Республики обсудили развитие дальнейшего сотрудничества, проведения совместных учений и подготовку личного состава, в том числе обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.

Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ, в Одессе состоялись 4-е штабные переговоры между представителями ВМС Украины и Турции.

Отмечается, что украинскую сторону представляла делегация во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым, от турецкой стороны в мероприятиях участвовали атташе по вопросам обороны Посольства Турецкой Республики в Украине Хакан Джанджа, начальник управления оборонного планирования и управления проектами ВМС Турецкой Республики контр-адмирал Мурат Динчман и офицеры командования ВМС Турецкой Республики.

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Главной целью встречи было обсуждение развития дальнейшего сотрудничества украинского и турецкого ведомств, вопросов безопасности в Черноморском регионе, определение приоритетных направлений сотрудничества.

Встреча проходила на борту флагмана Украины фрегата «Гетьман Сагайдачний», во время которой вице-адмирал Андрей Тарасов подчеркнул важность приложения совместных усилий для стабилизации обстановки в Черноморском регионе, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации. Иностранные коллеги, в свою очередь, отметили важность дальнейшего сотрудничества между ВМС двух стран и обсудили дальнейшие планы в сфере военного сотрудничества.

«Участие подразделений ВМС Турецкой Республики в учении «Си Бриз» и проведение совместных тренировок типа «PASSEX» дает нам возможности осуществлять обмен опытом, и это очень важно для нас. Поэтому очень за это вам благодарен и настроен на дальнейшую работу», - подчеркнул Тарасов.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных учений, подготовку личного состава, в том числе обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.