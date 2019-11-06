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Airbus раскрыла проект секретного стелс-беспилотника

11:38, 06 ноября 2019
Оружие
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Airbus показала секретный стелс-дрон / ainonline.com, Airbus

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Как сообщает Jane`s 360, нелетающий образец аппарата с футуристическим дизайном показали журналистам в Германии 5 ноября.

LOUT спроектирован как ромбовидный четырехтонный аппарат. На нем отрабатывались перспективные технологии понижения визуальной, аккустической и радиолокационной заметности. У показанного журналистам образца есть все признаки стелс-возможностей: поглощающие радарные волны материалы, характерная геометрия и технологии структурного охлаждения.

ainonline.com, Airbus

Поскольку LOUT затачивался под незаметность для наземных угроз, воздухозаборники двигателя размещены на верхней плоскости корпуса.

На представленном образце есть купол кабины, но по словам разработчиков, он был добавлен для испытаний стелс-возможностей, а не для демонстрации возможной пилотируемости аппарата.

Ранее сообщалось, что российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске.

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Теги: #дрон#Airbus#БПЛА