Литва заменит советские "Ми-8" американскими "Черными ястребами"

В Литве заявили, что содержание старых вертолетов "Ми-8" обходится дорого и они часто ломаются.

Литва закупит за 300 миллионов евро шесть американских вертолетов UH-60M Black Hawk.

Об этом сообщает «Интерфакс».

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"Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования", - цитируются в сообщении BNS слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

По данным BNS, эти вертолеты заменят советские "Ми-8".

Договор на покупку вертолетов ожидают подписать до 2020 года, а первые американские вертолеты прибудут в Литву в конце 2024 года.

Министерство обороны утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискован из-за сложностей поставки запасных частей из России.

UH-60M Black Hawk - универсальные военные вертолеты, которые будут использоваться для поиска и спасения, для выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.

Как сообщал УНИАН, командование Армии США заключило с пятью американскими компаниями контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков, которые в перспективе должны будут заменить списанные OH-58D Kiowa Warrior.