Появилось фото одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

На снимке видно, что у истребителя-бомбардировщика отсутствует законцовка крыла.

В распоряжении росСМИ оказалось фото одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью (РФ) истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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На снимке видно, что у боевой машины отсутствует законцовка крыла вместе с комплексом радиоэлектронного противодействия, передает РЕН ТВ.

Как сообщалось, два Су-34 столкнулись в небе во время тренировочного полета. Несмотря на повреждения, летчикам удалось посадить обе машины. Никто не пострадал.

Как выяснилось позже, один из истребителей получил сильные повреждения.