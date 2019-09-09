Появилось фото одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
16:24, 09 сентября 2019Оружие
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На снимке видно, что у истребителя-бомбардировщика отсутствует законцовка крыла.
Истребитель получил сильные повреждения / фото РЕН ТВ
В распоряжении росСМИ оказалось фото одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью (РФ) истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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На снимке видно, что у боевой машины отсутствует законцовка крыла вместе с комплексом радиоэлектронного противодействия, передает РЕН ТВ.
Как сообщалось, два Су-34 столкнулись в небе во время тренировочного полета. Несмотря на повреждения, летчикам удалось посадить обе машины. Никто не пострадал.
Как выяснилось позже, один из истребителей получил сильные повреждения.
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