цей матеріал доступний українською

Military Times: США перебросили в Европу стелс-бомбардировщики B-2

14:11, 28 августа 2019
Оружие
265 0
Американские B-2 прилетели в Европу / Flickr/Michael Pereckas

Военно-воздушные силы США объявили о развертывании стелс-бомбардировщиков B-2 в Европе. В частности, самолеты и обслуживающий персонал приземлились на базе королевских ВВС Великобритании «Фейрфорд».

Как сообщает Military Times, B-2 принадлежат 509 крылу бомбардировщиков с базы «Вайтмен» в штате Миссури, а также расположений ВВС США в Европе и Африке.

Читайте такжеNational Interest: В армии США может появится новая версия легендарного B-52

Во время своего пребывания на британской территории американские бомбардировщики примут участие в тренировочных полетах и маневрах, нацеленных на повышение интеграции с войсками союзников в Европе. Американские военные таким образом хотят повысить совместимость бомбардировщиков B-2 с другими европейскими силами.

«Тренировки с партнерами, союзниками и иными подразделениями ВВС США сделает вклад в нашу боеготовность и способность строить долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных угроз», - заявили в ВВС США.

Читайте такжеПольша заменит постсоветскую технику американскими истребителями F-35

Также развертывание американских B-2 в Британии поможет королевским военно-воздушным силам в Фейрфорде попрактиковаться в роли базы для американских самолетов на передовой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европа#США#оружие#учения#бомбардировщики
ИноСМИ
телеграм-канал переводов зарубежной прессы
Читать в Telegram