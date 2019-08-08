До конца года ВСУ избавятся от советских средств радиосвязи в бронетехнике

В Вооруженных силах Украины продолжается переоснащение боевой бронированной техники на современные средства радиосвязи.

До конца текущего года бронетанковая техника в Вооруженных силах Украины больше не будет иметь советские средства радиосвязи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге «Основные способности войск связи Вооруженных Сил Украины на современном этапе» сказал начальник войск связи ВСУ — начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Владимир Рапко.

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"В войсках связи сейчас происходит трансформация системы управления к требованиям и принципам НАТО. Это означает, что со следующего года, да в принципе и сейчас по некоторым вопросам, мы должны быть совместимы по протоколам, порядкам, правилам в разработке документов со всеми странами, входящими в НАТО", - отметил Рапко.

Он добавил, что в вопросе приведения войск связи в совместимость с аналогичными войсками Альянса осуществляется серьезная работа.

В то же время, Рапко заявил, что одним из главных достижений в войсках связи является тот факт, что система связи ВСУ, и в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, функционирует устойчиво. "Она работает устойчиво на порядок выше, чем это было в 2014, 2015, 2016 годах", - добавил он.

Также он отметил, что продолжается переоснащение боевой бронированной техники на современные средства радиосвязи. "Я могу утверждать, что до конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике. Она может разве что останется на базах, складах и арсеналах и будет ждать своего переоснащения", - подчеркнул он.

Кроме того, Рапко заявил, что в этом году было завершено строительство стационарной системы спутниковой связи в ВСУ. "До конца этого года построим полевую компоненту этой системы связи, что в разы повысит устойчивость системы связи, которая будет мало зависеть от операторов различных форм собственности. Не будет зависеть от Укртелеком, Киевстар, UMC (Vodafone) и Lifecell, Интертелеком. Она будет зависеть только от нас самих, американских и некоторых других провайдеров", - подчеркнул он.