цей матеріал доступний українською

До конца года ВСУ избавятся от советских средств радиосвязи в бронетехнике

16:40, 08 августа 2019
Оружие
107 0
В ВСУ переоснащают боевую бронетехнику на современные средства радиосвязи / фото: ВСУ / Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге «Основные способности войск связи Вооруженных Сил Украины на современном этапе» сказал начальник войск связи ВСУ — начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Владимир Рапко.

Читайте такжеМинобороны потеряло интерес к украинскому броневику «Дозор-Б» и покупает его польский аналог

"В войсках связи сейчас происходит трансформация системы управления к требованиям и принципам НАТО. Это означает, что со следующего года, да в принципе и сейчас по некоторым вопросам, мы должны быть совместимы по протоколам, порядкам, правилам в разработке документов со всеми странами, входящими в НАТО", - отметил Рапко.

Он добавил, что в вопросе приведения войск связи в совместимость с аналогичными войсками Альянса осуществляется серьезная работа.

В то же время, Рапко заявил, что одним из главных достижений в войсках связи является тот факт, что система связи ВСУ, и в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, функционирует устойчиво. "Она работает устойчиво на порядок выше, чем это было в 2014, 2015, 2016 годах", - добавил он.

Также он отметил, что продолжается переоснащение боевой бронированной техники на современные средства радиосвязи. "Я могу утверждать, что до конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике. Она может разве что останется на базах, складах и арсеналах и будет ждать своего переоснащения", - подчеркнул он.

Кроме того, Рапко заявил, что в этом году было завершено строительство стационарной системы спутниковой связи в ВСУ. "До конца этого года построим полевую компоненту этой системы связи, что в разы повысит устойчивость системы связи, которая будет мало зависеть от операторов различных форм собственности. Не будет зависеть от Укртелеком, Киевстар, UMC (Vodafone) и Lifecell, Интертелеком. Она будет зависеть только от нас самих, американских и некоторых других провайдеров", - подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВСУ#оружие