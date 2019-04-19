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Китайцы показали "убийцу" российского военного броневика "Тигр" (фото)

13:08, 19 апреля 2019
Оружие
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Внедорожник оборудован 6,5-литровым 200-сильным турбодизелем / Фото: autorambler.ru

На автосалоне в Шанхае китайская компания Dongfeng представила армейский броневик Mengshi CSK131, который должен составить конкуренцию российскому "Тигру".

Об этом сообщает AutoTimesNews.

Военный автомобиль, построенный на базе вездехода Dongfeng EQ2050, оборудован 6,5-литровым 200-сильным турбодизелем Cummins. Производитель снабдил его независимой подвеской, системой полного привода с замками межколесного и межосевого дифференциала. Также броневик получил систему централизованного накачивания шин.

Фото: autorambler.ru

Известно, что новая модель Dongfeng может послужить основой для самых разнообразных модификаций.

Фото: autorambler.ru

Стоит отметить, что Dongfeng выпускает автомобили для китайского рынка, а также сотрудничает с несколькими японскими и корейскими компаниями в сфере создания электрокаров.

Фото: autorambler.ru

Как сообщал УНИАН, украинский бронеавтомобиль "Барс-8" успешно завершил программу государственных испытаний, которая длилась более двух лет.

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Теги: #Китай#бронеавтомобіль