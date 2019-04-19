Украина договаривается с Boeing о сотрудничестве в военной сфере

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа - и ракетостроения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Директором по вопросам обороны и космической безопасности компании "Boeing" Стэнли Прусински, где договаривался о сотрудничестве компании с украинскими оборонными предприятиями.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией "Boeing", а также перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, компания "Boeing" является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги".

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"Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией "Boeing", что значительно укрепит потенциал Воздушных сил ВСУ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа - и ракетостроения.

В свою очередь, директор по вопросам обороны и космической безопасности компании «Boeing» Стэнли Прусински выразил уверенность в перспективности долговременного сотрудничества.

"Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", - сказал он, добавив, что именно поэтому чрезвычайно логичным будет наладить долговременное сотрудничество с Украиной.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе