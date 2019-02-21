В США готовятся к испытаниям мини-беспилотников радиоэлектронной борьбы

Предполагается создание небольшого беспилотника со складными крылом и хвостовым оперением, который может уместиться в корпус стандартной бомбовой кассеты.

ВМС США осенью 2019 года проведут первые испытания миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для проведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления.

Как пишет N+1 со ссылкой на C4ISRNET, носителями новых беспилотников в перспективе станут палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, возможности которых и должны будут расширить новые беспилотные аппараты.

В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе - постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн. Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, "скрывать" перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника.

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Для решения этих задач американские ВМС сегодня используют палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G, а Корпус морской пехоты - EA-6B Prowler (планируется списать до конца 2019 года). Предполагается, что самолеты Growler смогут выпускать беспилотники радиоэлектронной борьбы задолго до вхождения в зону действия радаров и систем противовоздушной обороны противника.

Военные полагают, что новые аппараты позволят существенно увеличить масштабы радиоэлектронной разведки за один вылет самолета, а также обеспечивать подавление радиоэлектронных систем противника на большей площади.

Разработкой новых аппаратов занимаются американские компании Northrop Grumman и VX Aerospace. Проект получил название Remedy. Он предполагает создание небольшого беспилотника со складными крылом и хвостовым оперением, который может уместиться в корпус стандартной бомбовой кассеты.

После сброса кассеты беспилотник будет высвобождаться из нее и лететь по намеченному маршруту на удалении до 100 морских миль (185 километров) от самолета-носителя. В полете такой аппарат будет вести радиоэлектронную разведку и передавать данные на самолет носитель, которым также может быть и истребитель F/A-18 Super Hornet.