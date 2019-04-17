Полторак рассказал, какую военную технику ВСУ получат на вооружение в этом году

По его словам, речь идет о ракетных комплексах «Нептун», «Вильха» и «Вильха М».

В 2019 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат на вооружение более 20 новых наименований военной техники.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область.

«За последние три года мы поставили 120 образцов новой техники и ввели в эксплуатацию 330 образцов. В этом году мы планируем ввести и поставить на вооружение в Вооруженные силы Украины более 20 единиц, в том числе ракетные комплексы «Нептун» и «Вильха», «Вильха М», - отметил Полторак.

По его словам, уже завершено планирование и начато строительство ракетного катера.

«Эти планы вполне реальны, ведь и финансовый ресурс, и предпосылки позволяют нам это сделать», - заверил Полторак.

Также он заявил, что финансовый ресурс и государственный оборонный заказ значительно повысят боевые способности ВСУ.

«Помощь от наших партнеров является крайне важной. За последние несколько лет только от США мы получили помощь на почти 400 млн долларов. Это в основном были станции артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, средства связи, катера, антиснайперские комплексы и другое вооружение и техника», - сообщил министр обороны.

Полторак подчеркнул, что после принятия Верховной Радой соответствующего закона Минобороны получило возможность напрямую закупать вооружение и технику за рубежом.

«Финансовый ресурс и государственный оборонный заказ позволит нам значительно повысить боевые возможности Военно-Морских сил, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Мы имеем такую возможность, и сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и других стран мира», - добавил руководитель Минобороны.