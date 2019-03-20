"Повысить цену агрессии РФ": ВСУ ожидают новую партию смертоносных Javelin

Президент заверил, что продолжится работа по поставке нового, в том числе ракетного, вооружения, и передача его ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сообщил во время рабочей поездки в Хмельницкую

«С поступлением беспилотников Bayraktar в Вооруженные силы наши способности в противостоянии врагу значительно возрастут. Говорят, появление американских "Стингер" в Афганистане стало в свое время переломным моментом в советской авантюре в этой стране. Верю, что турецкие боевые дроны, американские «Джавелин», другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Президент отметил, что сегодня во время успешных испытаний БПЛА поразил цель с точностью попадания менее одного метра отклонения.

«Поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны принять все необходимые меры, ускорить проведение обучения (по управлению беспилотниками Bayraktar - УНИАН), в том числе и в Турции, украинских воинов. Быстрее завершить весь цикл постановки на вооружение и доложить мне, когда беспилотные ударные летательные аппараты будут переданы в части непосредственно на линию соприкосновения», - сказал глава государства.

«Так же надо будет сделать и по противотанковым комплексам «Джавелин». Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров», - добавил он.

Президент заверил, что продолжится работа по постановке нового, в том числе ракетного, вооружения и передача его ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля 2018 года Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества со США получит не только Javelin. 30 апреля президент сообщил, что Javelin доставили в Украину. 22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.