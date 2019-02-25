Турки разработают собственный тяжелый ударный вертолет

T129 может развивать скорость до 278 километров в час и выполнять полеты на дальность до 510 километров.

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries займется разработкой первого национального тяжелого ударного вертолета. Согласно сообщению Управления оборонной промышленности Турции, заказавшему разработку новой машины, производство вертолета должно быть по возможности полностью локализовано. Планируется, что первый полет нового вертолета состоится через пять лет.

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Как пишет nplus1.ru, в августе 2014 года власти Турции приняли программу, предусматривающую активное развитие оборонно-промышленного комплекса и разработку оригинальных типов вооружений и военной техники, которые могли бы конкурировать на мировом рынке с американскими и российскими образцами. Благодаря новым разработкам планируется провести переоснащение вооруженных сил, а также увеличить объемы военного экспорта.

В настоящее время Турция ударных вертолетов собственной разработки не выпускает. В стране производятся легкие ударные вертолеты T129 ATAK, разработанные на базе итальянского A129 Mangusta. Эта двухместная машина имеет в длину 13,5 метра и в высоту 3,4 метра. Вертолет максимальной взлетной массой оснащен несущим винтом диаметром 11,9 метра.

T129 может развивать скорость до 278 километров в час и выполнять полеты на дальность до 510 километров. Вертолет вооружен 20 миллиметровой пушкой TM197B и может нести управляемые и неуправляемые ракеты. В общей сложности на вооружении Турции стоят 44 вертолета T129.

Разработка турецкого ударного вертолета будет вестись в рамках программы, получившей неофициальное название ATAK 2. Как пишетbmpd, подготовка к реализации проекта началась еще в 2017 году, причем тогда речь шла о машине с максимальной взлетной массой около 7 тонн.

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По условиям соглашения с Turkish Aerospace Industries, максимальная взлетная масса новой машины составит 10 тонн. Машина получит два турбовальных двигателя, предположительно, турецкой же разработки. Двухместный вертолет сможет действовать в условиях высокогорья и высоких температур.

Согласно сообщению на сайте Управления оборонной промышленности, ATAK 2 сможет нести полезную нагрузку массой 200 килограммов, но вероятнее всего — это опечатка. В видео, посвященном новой разработки и опубликованном на официальном канале управления, масса полезной нагрузки ударного вертолета заявлена на уровне 1,2 тонны. Это обычный показатель для ударных машин в десятитонном классе.

ATAK 2 получит авиационную пушку, ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» и неуправляемые ракеты калибра 70 миллиметров. Утверждается, что новая машина будет разрабатываться с нуля, хотя, судя по опубликованным рендерам ударного вертолета, унаследует множество черт T129.

В настоящее время в Турции также ведется разработка собственного многоцелевого вертолета T625. Он выполнил первый полет в сентябре 2018 года. T625 сможет перевозить до 12 пассажиров, а в состав его экипажа будут входить два человека. Максимальная взлетная масса вертолета составляет около 6 тонн. Машина может развивать скорость до 300 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 740 километров.