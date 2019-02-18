Украинские ракетные комплексы «Нептун» и «Ольха» впервые представили на выставке в ОАЭ (фото)

Выставка открылась 17 февраля.

Государственный концерн «Укроборонпром» представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха» на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба концерна.

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«На выставке впервые демонстрируются модели наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха», которые были разработаны ГККБ «Луч», входящим в состав концерна. В течение первого дня выставки был проведен ряд переговоров с официальными делегациями ОАЭ, Анголы, Азербайджана и Бангладеш, а также с международными компаниями по поводу дальнейшего сотрудничества», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч". В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Ольха" до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

В начале декабря прошлого года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланировано на 2019 год.

Справка УНИАН. Выставка IDEX проводится раз в два года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), который расположен в центре Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие проходит под патронатом Президента ОАЭ и Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ и при полной поддержке Вооруженных Сил страны.