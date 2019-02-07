Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Эта страна оказывает поддержку Украине с начала российской агрессии в 2014 году.

Правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасы на 255 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы, пишет zbroya.info.

"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Отмечается, что Литва оказывает поддержку Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы — согласно опросу населения, проведенного в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят предоставление литовской военной поддержки Украине. "Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Оказывая военную поддержку Украине, Литва придерживается всех международных соглашений и конвенций", - говорится в сообщении.