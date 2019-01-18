На Донбассе испытали САУ "Пион" (видео)

Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм.

В районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион".

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Сюжет об этом выложили в Facebook штаба Операции Объединенных сил. Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км.

САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

Ранее сообщалось, что полученная вследствие глубокой модернизации 122-мм реактивной системы залпового огня боевая машина «Берест» в перспективе может заменить РСЗО «Град», состоящий на вооружении украинской армии.