"Укроборонпром" во время агрессии РФ предоставил ВСУ около 26 тысяч единиц оружия и техники – Порошенко

Порошенко отметил, что Киев будет продолжать усиливать боевые способности украинского войска, чтобы защитить наше государство.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный концерн «Укроборонпром» поставил в войска почти 26 тыс. единиц вооружения и военной техники за время агрессии РФ.

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Об этом глава государства сообщил в Facebook.

По его словам, за последние 5 лет Украина не просто возродила Вооруженные силы, но превратила их в одну из наиболее эффективных армий в Европе. «Натренированные ребята готовы в любой момент защитить свою страну. И это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 тысяч единиц оружия и военной техники получила наша армия от государственного концерна «Укроборонпром» за все время военной российской агрессии против Украины», - добавил президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что боевые возможности украинской армии будут продолжать усиливать.