В Украине уже разработали план достройки корвета для усиления ВМС – "Укроборонпром"

"Укроборонпром" готов приступить к достройке корвета.

Государственным концерном "Укроборонпром" и предприятиями, входящими в его состав и отвечающих за создание и ремонт морской техники, разработан план достройки корвета.

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Об этом рассказал «Прямому» первый заместитель генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

"Но, действительно, обновление украинского военного флота является важной задачей. И речь шла о достройке корвета, который строился на одном из частных судостроительных заводов, который, к сожалению, стал банкротом. Но уже разработан государственным концерном "Укроборонпром" и нашими предприятиями, входящими в состав и отвечающих за создание и ремонт морской техники, план достройки этого корвета", - рассказал Омельченко.

По его словам, сейчас Кабинетом Министров рассматривается вопрос, какое именно предприятие и по какой модели будет достраивать этот корвет, исходя из требований Военно-морских сил Украины. После этого решения, конечно, государственный концерн готов приступить к достройке корвета.

Корвет проекта 58250 – перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" для нужд Военно-морских сил Украины. Разработка проекта была завершена в 2008 году, а строительство первого корабля началось в мае 2011 года, спуск на воду изначально планировался в 2012 году.

Всего было запланировано построить до 2026 года 10-12 кораблей проекта 58250, в том числе 4 должны были войти в состав украинского флота 2021 года. Впоследствии серия была уменьшена до 4-х единиц.

С того времени сроки завершения строительства неоднократно переносились, в 2017 озвучили намерение сдать первый корабль в 2022 году.