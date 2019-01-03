Эксперт: Украина в этом году должна начать глубокую модернизацию Т-64

Необходимо обеспечить возможность танка воевать ночью, оснастить его надежной защитой, установить новый двигатель для улучшения ходовых качеств.

Украина в 2019 году должна начать программу по глубокой модернизации танков Т-64, которые являются основой танкового парка страны.

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Такое мнение высказал агентству УНИАН директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Мое мнение состоит в том, что мы должны повысить эффективность тех танков, которые есть в достаточном количестве на поле боя. Мы должны в 2019 году начать глубокую программу модернизации танков Т-64, которые являются основой нашего танкового парка", - сказал он.

По словам эксперта, среди прочего необходимо обеспечить возможность танка воевать ночью, оснастить его надежной защитой, установить новый двигатель для улучшения ходовых качеств.

Как сообщал УНИАН, на подводящем итоги 2018 года заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Александр Турчинов назвал приоритетной задачу по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия, что укрепит оборону морского побережья страны. Кроме того, будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов.