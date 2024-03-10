Уничтожены, в том числе два вражеских старших лейтенанта, поделился защитник Украины.

Во время полномасштабной войны потери РФ на 10 марта 2024 года среди офицерского состава серьезно возрасли, в частности, ликвидированы командир штурмового взвода Руслан Хасанов и капитан Алексей Салмин.

Ликвидированы также (стали "грузом 200") два старших лейтенанта - Дмитрий Коробко и Павел Хайбулаев, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", в своем канале в Telegram.

По сведениям защитника украинского государства, уничтожены еще три вражеских лейтенанта Олег Кириллов, Тарас Вовчок и Алевдин Султанов. Кроме того, "минусован" младший лейтенант вражеских оккупационных сил Александр Попов.

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"Штирлиц" показал фотографии уничтоженных противников.

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Противники пытаются наступать на ряде направлений в Украине, однако получают достойный отпор и несут серьезные потери. 10 марта офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что вражеское наступление возле Авдеевки "захлебнулось". По словам офицера, у наших воинов есть боеприпасы, и линия фронта выровнялась.

Напомним, Россия уже понесла на нашей земле колоссальные потери в технике и живой силе. Общие потери РФ на 10 марта 2024 составляют приблизительно 424 060 оккупантов. Кроме того, металлоломом стали уже 12 850 вражеских боевых бронированных машин.

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