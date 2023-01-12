Защитники Украины устроили российским оккупантам жаркий день. За прошедшие сутки наши военные нанесли по врагу немало ударов.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в новой сводке.
Кроме этого, за прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". В Генштабе также рассказали о работе ракетчиков и артиллеристов.
"Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков. Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!",- подчеркнули в Генштабе.
Война в Украине: последние новости с фронта
Ранее УНИАН уже сообщал, что Maxar показал спутниковые снимки Соледара и Бахмута. Защитники Украины держат города-крепости и дают рашистам отпор. Однако в Соледаре и Бахмуте ужасные разрушения. Чтобы оценить последствия российской агрессии, компания опубликовала спутниковые снимки Соледара 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года.
Также стало известно, что в Херсоне с 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибло 65 человек. Россияне устроили в городе кровавый период, за это время там зафиксировали более тысячи "прилетов".
В ночь на 12 января оккупанты ударили по Запорожью. Уже известно, что там повреждены объекты инфраструктуры, начался пожар.