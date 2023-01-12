Так, наши защитники сбили вертолет, а также два разведывательных БпЛА.

Защитники Украины устроили российским оккупантам жаркий день. За прошедшие сутки наши военные нанесли по врагу немало ударов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в новой сводке.

Кроме этого, за прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". В Генштабе также рассказали о работе ракетчиков и артиллеристов.

Видео дня

"Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков. Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!",- подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине: последние новости с фронта

Ранее УНИАН уже сообщал, что Maxar показал спутниковые снимки Соледара и Бахмута. Защитники Украины держат города-крепости и дают рашистам отпор. Однако в Соледаре и Бахмуте ужасные разрушения. Чтобы оценить последствия российской агрессии, компания опубликовала спутниковые снимки Соледара 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года.

Также стало известно, что в Херсоне с 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибло 65 человек. Россияне устроили в городе кровавый период, за это время там зафиксировали более тысячи "прилетов".

В ночь на 12 января оккупанты ударили по Запорожью. Уже известно, что там повреждены объекты инфраструктуры, начался пожар.

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