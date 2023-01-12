Кроме этого, получили повреждения жилые дома.

Российские оккупанты снова ударили по Запорожью. Уже известно, что в результате этого в городе повреждены объекты инфраструктуры.

В своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о прилетах. Атака произошла в ночь на 12 января, с 3:09 до 3:37 в городе звучала воздушная тревога.

"Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар", - отметил он.

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Также в результате обстрела вновь получили повреждения жилые дома. Объемы разрушений пока не сообщаются.

"По предварительной информации, люди не пострадали. На месте прилета уже работают соответствующие службы", - написал Куртев.

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