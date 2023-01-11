Защитники Украины уничтожают врагов и днем, и ночью.

Украинские защитники героически защищают от российских оккупантов крепость Бахмут. Снайперы ВСУ точными выстрелами уничтожают захватчиков.

"Как известно, противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем, и ночью. Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни темнота, ни попытки укрыться", — говорится в комментарии к видео.

На обнародованных кадрах запечатлена невероятно точная работа украинских снайперов.

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Бои за Бахмут и Соледар - что известно

Уже несколько месяцев подряд идут ожесточенные бои за Бахмут и Соледар. Кремль бросил на захват этих городов огромные силы, но украинские военные дают отпор противнику. Результатом работы ВСУ в Бахмуте стали окопы и лесополосы усеянные трупами россиян.

11 января стала появляться информация, что Соледар якобы захватили россияне, но ее уже опровергли в ВСУ. За город идут тяжелые бои. Кроме того, аналитики Института изучения войны также отрицают захват города.

В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожесточенные бои возле Соледара и Бахмута свидетельствуют о необходимости усиления военной поддержки Украины.

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