В частности, уничтожены были беспилотники и артиллерия россиян.

В течение суток Вооруженные силы Украины поразили пункт управления российских оккупантов, вражеское вооружение и несколько скоплений самих захватчиков.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что ночью сегодня, 10 июля, Россия нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также враг нанес 22 авиационных удара и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также украинскими защитниками были уничтожены три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Потери российской армии

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 10 июля, Генштаб ВСУ заявил, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 440 российских оккупантов. Так, общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 234 тысяч 480 человек.

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