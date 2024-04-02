Зафиксировано перемещение комплексов С-300 и ЗРК "Панцирь-С1".

Партизаны движения сопротивления "Атеш" продолжают наблюдать за Крымским мостом на оккупированном россиянами полуострове. Они обнаружили, что захватчики перебросили новые системы ПВО для его защиты.

Как сообщается, зафиксировано перемещение комплексов С-300 и ЗРК "Панцирь-С1".

"Такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов", - отмечают партизаны.

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По их информации, россияне используют для транспортировки военных грузов гражданские суда.

"Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей ВМФ РФ", - добавили они.

Когда уничтожат Крымский мост

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов не сомневается, что Крымский мост в 2024 году будет атакован. Для этого необходимо разрушить опору, без которой восстановление моста станет невозможным. Это можно сделать дронами или ракетами Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял, что уничтожение Крымского моста станет унижением для Путина и повлечет серьезные проблемы для оккупантов.

Военный аналитик Евгений Дикий отмечал, что россияне продолжают восстанавливать железную дорогу в районе Донецка, которая должна компенсировать Крымский мост. Таким образом оккупанты и расширяют свою логистику, и готовят план "Б".

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