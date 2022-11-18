Вскоре к передовым западным комплексам NASAMS и IRIS-T присоединится и HAWK.

Американские ЗРК HAWK средней дальности готовят к передаче украинским войскам ПВО.

Как сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об усилении уже существующих систем противовоздушной обороны.

По его словам, сейчас в подавляющем количестве российские ракеты сбивают еще советскими ЗРК.

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Однако вскоре к передовым западным комплексам NASAMS и IRIS-T присоединится и HAWK.

"Видим, что уже работают и NASAMS, и IRIS-T. Ожидаем, что заработает и HAWK, которая готовится к тому, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать существующие системы ПВО. На сегодня система ПВО состоит из старых советских элементов. Это основа, которая сбивает все те показатели, которые вы видите", - отметил Игнат.

ПВО HAWK для Украины - характеристики

Передача ЗРК HAWK для Украины была объявлена в очередном пакете военной помощи от США 10 ноября. Кроме того, украинским силам ПВО передадут ЗРК Avenger с ракетами Stinger.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT, которая, по словам представителей США, пока не рассматривается Украиной.

Две установки HAWK согласилась передать Испания - согласно итогам заседания "Рамштайн-7".

Для улучшения возможностей противовоздушной обороны Украине необходимо увеличить количество IRIS-T и NASAMS, получить системы HAWK и Crotale в достаточном количестве, принять и исполнить решение по SAMP-Т, а также получить разведывательные и боевые БПЛА и защиту от беспилотников, отмечал, в свою очередь, министр обороны Алексей Резников.

HAWK прошел несколько этапов модернизации и может применяться по разным типам воздушных целей, уточнял представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Модицикация стала значительной модернизацией системы, обновившей компьютерное оборудование и программное обеспечение большинства ее компонентов. Также был внедрен новый радар непрерывного волнового наблюдения AN/MPQ-62, добавлена возможность обнаружения цели во время одного сканирования и обновлено HPI стандарта AN/MPQ-61 путем добавления системы одновременного поражения Hawk на низкой высоте (LASHE). LASHE позволяет противодействовать групповым атакам путем одновременного перехвата нескольких целей низкого уровня.

Типичная батарея Phase III HAWK включает в себя один радар отслеживания импульсов, один радар непрерывного волнового наблюдения, два радары освещения высокой мощности, один центр распределения огня, один передатчик-приемник "свой-чужой", шесть цифровых пусковых с 18 ракетами.

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