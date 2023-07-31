Сейчас порты не работают по своему основному назначению.

Обстрелом острова Змеиный Россия пыталась продемонстрировать свое присутствие в Черном море.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя вчерашний обстрел острова.

Она отметила, что, скорее всего, речь шла не столько об острове, а это был "месседж господства в Черном море" со стороны России. При этом напомнила, что Россия заявляла, что все гражданские суда будут воспринимать как военную цель в случае, если они захотят направляться в порты Украины.

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"А остров Змеиный и акватория вокруг него это в принципе узел морских транспортных путей, где возможна ориентация судна и перенаправление курса на порты Украины в том числе. Такие бомбардировки вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации в акватории северо западной части Черного моря", - так Гуменюк прокомментировала вчерашний обстрел змеиного.

Также руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" сообщила, что по состоянию на утро, в Черном море нет ракетоносителей, но они есть на пунктах базирования. При этом подчеркнула, что, учитывая длительную паузу отсутствия вражеских ракетоносителей в Черном море на дежурстве, они в пунктах базирования абсолютно готовы к выходу в море.

По ее словам, такой вывод может произойти в течение одного часа - прибытие на пусковые рубежи и осуществление атаки.

"Когда нет ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве мы не снимаем уровень опасности высокий, поскольку есть практика, что оккупанты бьют прямо из бухт, хотя это очень опасно для самого ракетоносителя и для тех кораблей, что находятся рядом", - отметила Гуменюк.

Она также прокомментировала ситуацию с портами, которые в прошлые дни обстреливали российские оккупанты.

"Сейчас порты не работают по своему основному назначению. Суда не курсируют. Район для плавания закрыт: и выхода, и захода в морские порты Украины сейчас нет, но инфраструктура, которую враг пытался повредить, подверглась определенным разрушениям, она восстанавливается", - подчеркнула Гуменюк.

При этом добавила, что сейчас основная задача обеспечить защиту этой портовой инфраструктуре, поэтому есть надежда на поддержку партнеров.

Россия обстреливает остров Змеиный

Как сообщал УНИАН, оккупанты только в июле уже несколько раз обстреляли украинский остров Змеиный, где ничего нет. Вчера Россия сбросила две авиабомбы на остров.

ОК "Юг" отмечало, что тактической авиацией в Черном море в третий раз в этом месяце атакован Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.

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