Все эти террористы были ликвидированы. До сих пор обсуждаются различные версии уничтожения этих боевиков.

Журналисты программы "Гроші" рассказали о главарях псевдореспублик, которых едва не "канонизировали" в России. Они раскрыли правду о том, какими на самом деле были эти псевдогерои.

Так, террорист Арсен Павлов "Моторола" до того, как стал медиабоевиком Кремля, занимался изготовлением памятников. На самом деле россиянин оставил дома жену с ребенком и отправился в Украину обычным наемником, где и нашел себе новую возлюбленную и женился на ней. Прославился "Моторола" и стрельбой по домам мирных жителей Донецка. Он отличался невиданной жестокостью с пленными, которых он расстреливал. И в октябре 2016 года террориста взорвали в лифте его дома.

Через четыре месяца террорист Михаил Толстых "Гиви" отправился за товарищем. Он возглавлял отряд боевиков на Донбассе. Издевательство над пленными стало его коронной сценой на всех пропагандистских видео. Но он не был замечен в боях, потому что он славился своей трусостью. В его кабинет выстрелили из огнемета "Шмель", то есть он сгорел на рабочем месте.

Больше всего отомстить за "Гиви" обещал вожак псевдореспубликы Александр Захарченко, электромеханик, который до этого торговал курами на рынке. Он вывел уровень пропаганды на новый уровень. Но в конце августа 2018 года его ликвидировали в кафе "Сепар" в Донецке.

"Они - примеры того, что ждет того, кто пытается незаконно возглавить любые украинские заведения или территории", - отметили журналисты.

Вас также могут заинтересовать новости: