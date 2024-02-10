Украинец в отчаянии после последней атаки РФ на Харьков и область. "Не знал, что делать", - говорит мужчина журналистам после того, как оккупанты уничтожили дроном его дом.
Там 67-летний харьковчанин Александр Лагутин прожил вместе с женой более 40 лет. Теперь им негде жить.
"Жить мне негде. Нет ничего у меня, приютит кто-то, думаю. Добрые же люди еще есть", - сказал он "Радио Свобода".
Страшную ночь супруги встретили вместе с собакой. Спастись смогли лишь благодаря сигналу соседей, которые первыми среагировали на опасность. "Они стали нам стучать. Вот тут забор у нас был, и они вот так...", - пояснил украинец.
Когда семья выбежала, у калитки рядом с домом уже поднялся огонь. Украинцы бежали от него огородами, вспомнил мужчина. "Будем сегодня ходить по дому, что-то там в ванне, может, и сохранилось", - надеется Александр.
Россия уничтожила десяток домов и убила семерых ударом по Харькову
В ночь на 10 февраля Россия обстреляла Харьковскую область и Харьков. Последствия этого терроризма ужасны, украинцам полдня поступает обновленная информация от местных властей относительно количества погибших и судьбы пострадавших людей.
Сейчас известно о смерти 7 украинцев, включая 3 детей. Полностью уничтожено 14 домов.
Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что в пожаре погиб 7-месячный младенец.
"Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", - отметил Болвинов.