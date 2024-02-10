В ночь на 10 февраля Россия полностью уничтожила дом 67-летнего украинца. Ему остается надеяться лишь на доброту посторонних.

Украинец в отчаянии после последней атаки РФ на Харьков и область. "Не знал, что делать", - говорит мужчина журналистам после того, как оккупанты уничтожили дроном его дом.

Там 67-летний харьковчанин Александр Лагутин прожил вместе с женой более 40 лет. Теперь им негде жить.

"Жить мне негде. Нет ничего у меня, приютит кто-то, думаю. Добрые же люди еще есть", - сказал он "Радио Свобода".

Страшную ночь супруги встретили вместе с собакой. Спастись смогли лишь благодаря сигналу соседей, которые первыми среагировали на опасность. "Они стали нам стучать. Вот тут забор у нас был, и они вот так...", - пояснил украинец.

Когда семья выбежала, у калитки рядом с домом уже поднялся огонь. Украинцы бежали от него огородами, вспомнил мужчина. "Будем сегодня ходить по дому, что-то там в ванне, может, и сохранилось", - надеется Александр.

Россия уничтожила десяток домов и убила семерых ударом по Харькову

В ночь на 10 февраля Россия обстреляла Харьковскую область и Харьков. Последствия этого терроризма ужасны, украинцам полдня поступает обновленная информация от местных властей относительно количества погибших и судьбы пострадавших людей.

Сейчас известно о смерти 7 украинцев, включая 3 детей. Полностью уничтожено 14 домов.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что в пожаре погиб 7-месячный младенец.

"Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", - отметил Болвинов.

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