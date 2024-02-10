Температура горения была такой высокой, что тело ребенка превратилось в пепел.

Вследствие циничного удара России по Харькову в ночь на 10 февраля погиб младенец. Малыш сгорел в собственном доме, а его тело обнаружить невозможно.

Как сообщает начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, температура горения в помещении была настолько высокой, что тело младенца сгорело дотла.

"К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел. На месте судебный эксперт-медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", - отметил Болвинов.

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Атака на Харьков

В ночь на 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате пожара, который произошел из-за ударов по городу, погибли семь человек, трое из которых - дети.

Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК.

Глава Харьковской ОВА Алексей Синегубов отметил, что ночной обстрел по Харькову унес жизни семерых человек. Среди них – трое детей.

"В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей (семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики)", - отметил он.

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