Вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь российской ПВО.

В Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь перепуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее львовские десантники сбили вражеский вертолет за $16 миллионов. Цель уничтожил стрелок-зенитчик 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса "игла".

Отметим, что российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над той украинской территории, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: