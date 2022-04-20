Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа по миру "с четкими формулировками".
Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".
"Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с четкими формулировками. Мяч на стороне Киева, Москва ждет реакции", – сообщил Песков.
По его словам, Украина якобы не спешит с ответом.
"Их работа далеко не лучшая, они не стремятся интенсифицировать процесс", - добавил представитель российского диктатора.
Ранее советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.