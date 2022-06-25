По мнению эксперта, у России нет возможности воевать на истощение.

Известный военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о вероятных сроках завершения войны.

Его заявление передает 24 канал.

"Я помню, что генерал-майор Буданов не в первый раз делает такое заявление. Сначала оно прозвучало где-то на рубеже марта – апреля. Тогда это было немного странно. Как я понимаю, судя по тому, что глава нашей разведки повторяет одни и те же термины, то он точно что-то знает", – считает Жданов.

По мнению эксперта, действительно к концу года активная фаза войны может завершиться. Он уверен, что у России нет возможности воевать на истощение, а "запас крепости" РФ позволяет вести активные боевые действия в течение месяцев, но не лет.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине до конца года снизятся до минимума: события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - отметил он.

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