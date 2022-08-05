Россияне, наконец-то, поняли, что штурмовать украинские города бесполезно, отметил эксперт.

Прямой угрозы вторжения или атаки российских войск на Чернигов и Днепр на данный момент нет.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Говоря о риске вторжения в Чернигов, он отметил, что сосредоточенных сил РФ на границе недостаточно, чтобы ее прорывать.

"Вторжения уже не будет, как 24 февраля, мы уже границу превратили в укрепление, и у нас там достаточное количество войск. Поэтому если и будет что-то со стороны России, то только провокации", – отметил Жданов.

"Россияне, наконец-то, поняли, что штурмовать наши города бесполезно. Чем дольше идет война, тем сильнее мы укрепляем наши города. Поэтому штурм любого города для российских войск становится огромной проблемой и огромным препятствием и влечет за собой громадные потери со стороны российских войск", – добавил он.

Что касается риска прорыва в Днепр, то Жданов также придерживается мнения, что наступление маловероятно:

"Им надо будет еще пройти огромное расстояние через наши укрепленные позиции, прорвать фронт, дойти до Днепра… Прямой угрозы вторжения и атаки на Днепр на сегодняшний день нет".

Вместе с тем эксперт отметил, что исключать угрозу вообще нельзя, она остается.

Напомним, накануне Жданов успокоил, что угрозы наступления российских войск на Кривой Рог, Николаев и Запорожье нет.

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