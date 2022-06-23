Во время артобстрелов не включается воздушная тревога, что подвергает угрозе гражданское население.

Важной особенностью артиллерийских обстрелов является то, что из-за них не объявляется воздушная тревога. Это делается лишь в случае атаки воздушными средствами, в частности ракетами.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

"Когда летят ракеты, тогда подается сигнал воздушной тревоги. Потому что пуски этих ракет может обнаружить система ПВО. И они летят с большого расстояния. Даже иногда не успевают подать сигнал воздушной тревоги. Артиллерию вы не отследите. Артиллерия выехала на позиции, развернулась, дала залп, свернулась и уехала, все. Вы идете по улице, бах и прилет нескольких снарядов. В этом огромная проблема, вся сложность в плане предупреждения населения в случае ударов артиллерии", - сказал эксперт.

Он также рассказал, что в годы Второй мировой войны в советских городах оставляли надписи на стенах, чтобы помочь им уберечься от обстрелов. Подобную практику Жданов предлагает распространить на Харьков, регулярно страдающий от российских атак.

"Надписи на стенах, что во время артиллерийского обстрела эта сторона улицы более безопасна, когда вы прикрыты зданием. Если вы идете по той стороне улицы, где снаряд прилетает и ударяет фасадную стенку здания, вы сразу же попадаете в зону поражения осколков. Причем не только от снаряда, но и от стены, в которую попал снаряд. Они падают прямо вам на голову. А если вы идете под зданием со стороны улицы, где снаряд ударяет в тыльную сторону здания, то правило двух стен (а стен может оказаться больше) дает вам шанс на то, что снаряд не пробьет здание и вы не получите камень на голову от обломков этой стены. А тем более вас не достанут осколки, которые образуются при разрыве снарядов", - разъяснил эксперт.

"Как определить, какая сторона здания - мы точно знаем районы и направления, откуда бьет российская артиллерия", - добавил он.

Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и еще семи населенных пунктах.