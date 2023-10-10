В частности, горячо стало на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки противника на шести направлениях фронта. Всего на фронте произошло 39 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, на Лиманском направлении силы обороны отбили семь атак врага в районе Макеевки Луганской области.

В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника недалеко от Клещиевки Донецкой области.

Видео дня

"В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БпЛА типа"Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 26 вражеских "шахедов".

Также мы рассказывали, что украинские защитники сделали важный шаг до взятия Бахмута Донецкой области в полуоточение после успехов на южном фланге города. Для того, чтобы взять город в полукольцо, украинским военным еще необходимо установить контроль над двумя автодорогами.

Вас также могут заинтересовать новости: