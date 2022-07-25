Российские войска 23 июля нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Договоренности в Стамбуле о частичном разблокировании украинских портов не означают улучшения ситуации безопасности для одесситов.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Некоторая часть населения, почему-то, приняла договоренности как то, что будет ослаблена минно-взрывная безопасность. Этого не будет, поэтому запрет посещать пляжи черноморского побережья, купаться в море остается актуальной. Я особенно хочу это подчеркнуть. Путь (для экспорта зерна - УНИАН) будет технический и только для кораблей", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о разблокировке трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

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