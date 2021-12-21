В ряде вопросов по Донбассу президент хочет видеть прогресс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности переговоров по Донбассу, но озвучил три требования, по которым хочет видеть прогресс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

В частности, президента спросили, возможно ли, что до рождественских и новогодних праздников будет договорено о новом "режиме тишины" на Донбассе.

Зеленский сказал, что сегодня и завтра проходит заседание Трехсторонней контактной группы.

"Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на любые праздники. Эти переговоры всегда сложные, без сюрпризов, к сожалению. Хотя такие сюрпризы мы точно ожидаем. Не знаю, как Россия. Но мы точно ожидаем, чтобы были учтены наши три инициативы", – сказал Зеленский.

В частности, во-первых, речь идет о прекращении огня. "Там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня", – сказал президент.

Во-вторых, как сказал глава государства, речь идет об открытии контрольных пунктов въезда-выезда.

Читайте такжеЗеленский высказался о возвращении России к содержательным переговорам по Донбассу"Я не вижу, в чем там проблемы. Только надо желание и только одной стороны", – добавил Зеленский.

В-третьих, речь идет об обмене пленными. "Там также нужно желание", – сказал президент.

"Я не знаю, будет ли до рождественских и новогодних праздников, наверное, что еще можно успеть. Но, если мы к этим праздникам согласуем эти пункты, или согласуем хоть какие-то из этих пунктов, то уже будет неплохо", – добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в "горячей точке" Донбасса и обсудить войну. Российская сторона, в свою очередь, пригласила украинского лидера в Москву.

Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

Переговоры по Донбассу вели в "минском" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандском" форматах (украинское государство, РФ, Германия и Франция).

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