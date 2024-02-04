Бойцы этого не ждали.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области.

Об этом он сообщил в Telegram. "Честь быть здесь сегодня. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия - отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что "все адекватные люди в мире" понимают, что у украинских воинов самая сложная работа, и все украинцы ими гордятся.

Видео дня

Как сообщил Офис президента, во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино.

Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Также лидер Украины передал награду президента "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому, а также наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого "За мужество".

На видео видно, что один из бойцов снял со своей формы и подарил Зеленскому шеврон 65-й отдельной механизированной бригады.

Молодой боец сказал президенту Украины, что приятно поражен, что он посетил боевые позиции. В ответ Зеленский отметил, что здесь нет ничего особенного, потому что это нормально.

Что происходит на Запорожском направлении

По данным Генштаба, на Запорожском направлении Силами обороны за прошедшие сутки отражена атака противника в районе Работиного Запорожской области.

Также за день на фронте произошло 66 боевых столкновений, из них половина – на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Терновников и Ямполовки Донецкой области.

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