Украинские войска отбросили российские силы с западной окраины Работино (10 км к югу от Орехова).
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца. 21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Работино-Копани и Работино-Новопрокоповка. Известный российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись на запад от Новофедоровки (21 км юго-восточнее Орехова) и находятся на расстоянии 6 километров от населенного пункта.
По данным Машовца, части российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.
Зато в Минобороны РФ утверждают, что оккупанты отбили три украинские атаки вблизи ивового (10 км к востоку от Работино).
Другой известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Работино-Новопрокоповка (до 2 км к югу от Работино) при поддержке до 10 танков и боевых бронированных машин.
Российские силы совершили наземные атаки на Западе Запорожской области, но не реализовали ни одного подтвержденного наступления. 21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Зато части русского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехова) в сторону Малой Токмачки (9 км юго-восточнее Орехова).
Российские источники утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Работино-Копани (до 5 км северо-западнее Работино). Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) могут быть слишком деградированным, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.
Ситуация на Запорожье
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Недавно сообщалось, что ВСУ смогли двигаться возле Работино на расстояние от 100 до 600 метров. Россияне оказывают ожесточенное сопротивление, но их оборону удается ломать.