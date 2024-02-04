На Авдеевском направлении отражено 27 атак врага возле Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений, из них половина – на Авдеевском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского Лесничества, Белогоровки Луганской области, Терновников и Ямполовки Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

Видео дня

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага возле Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области.

Отмечается, что на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БПЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

Что происходит на фронте - мнения экспертов

По мнению военного эксперта, полковника Вооруженных Сил Украины Владислава Селезнева, российские оккупанты будут проводить атаки вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения минимум в течение двух месяцев.

Командир танкового подразделения воинской части на Донецком направлении с позывным "Студент" рассказал журналисту УНИАН, что российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских защитников в Донецкой области, однако и техники, и человеческого ресурса для "мясных штурмов" у врага уже меньше. По его словам, только за одни сутки в районе населенных пунктов Первомайское и Пески было более 8 штурмов с 6 утра до 6-7 вечера.

Вас также могут заинтересовать новости: