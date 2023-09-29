Немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники.
"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - рассказывают в пресс-службе Rheinmetall.
Как отмечается, на первом этапе сотрудничество между украинским и немецким концерном сосредоточится на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники.
После этого в Rheinmetall планируют начать совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.
"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", - добавили в концерне.
Завод Rheinmetall в Украине
В июле УНИАН сообщал, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель, несмотря на опасения других западных оборонных компаний.
В РФ уже пригрозили разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине.
Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".