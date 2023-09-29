Сначала предприятие будет ремонтировать технику, которая нужна Украине для войны.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники.

"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - рассказывают в пресс-службе Rheinmetall.

Как отмечается, на первом этапе сотрудничество между украинским и немецким концерном сосредоточится на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники.

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После этого в Rheinmetall планируют начать совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.

"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", - добавили в концерне.

Завод Rheinmetall в Украине

В июле УНИАН сообщал, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель, несмотря на опасения других западных оборонных компаний.

В РФ уже пригрозили разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".

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