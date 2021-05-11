По словам главы государства, РФ отвела около 3,5 тыс. военнослужащих только с территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует существенного уменьшения количества российских войск и техники на границах с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«Около 3,5 тыс. военного контингента ушло назад - но это только те, кто был на временно оккупированной территории Крыма, больше крупного отвода мы не увидели и мы его не видим», - сказал президент.

Он напомнил, что недавно наблюдалось увеличение количества военных и техники как на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса, так и на территории РФ вдоль границ с Украиной.

«Что касается контингента и техники на границах Украины и России - мы уменьшения там не фиксируем. Увеличения тоже не фиксируем. Очень медленно отходят назад, но очень-очень медленно», - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которых разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

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Автор: Константин Гончаров