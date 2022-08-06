Президент Украины уже провел разговоры с лидерами девяти африканских государств.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Украина приложит все усилия, чтобы обеспечить заинтересованные государства украинской агропромышленной продукцией.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

В частности Зеленский сегодня провел разговор с президентом Малави Лазарусом Чакверой.

"Еще одно африканское государство – уже девятое, с которым Украина контактирует впервые на самом высоком уровне за всю нашу историю независимости. Заверил господина президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, которая имеет заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", - подчеркнул президент.

Также он подчеркнул важность наращивания экспорта украинского зерна в нынешних условиях. Президент отметил, что из портов Украины сегодня вышли три судна с зерном на экспорт – из Одессы, из Черноморска. На них загружено почти 60 тыс. тонн кукурузы, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. Также Зеленский напомнил, что в порт Черноморска направляется и первое с 24-го февраля судно на погрузку.

"Главное сейчас - постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", - подчеркнул президент.

По его словам, в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось, поскольку европейские урожаи – меньше из-за жары, а украинский урожай зерновых и масличных, скорее всего, будет соответствовать прогнозам, и ожидается более 65 млн тонн.

"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств в связи с зерновой инициативой, – безопасностную часть, – и не допустят новых российских провокаций по отношению к нашему экспорту, то продовольственный кризис, который угрожал миру, можно будет преодолеть", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна - они перевозят более 80 тыс. тонн кукурузы.

Прибытие первого судна RAZONI в конечный пункт назначения – порт Триполи в Ливане – ожидается 7 августа.

При реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания завтра, 6 августа, ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.

Вас также могут заинтересовать новости: