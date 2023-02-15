Президент подчеркнул, что надо сделать весну такой, чтобы чувствовалось, что Украина движется к победе.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что любые попытки России перехватить инициативу на поле боя будут сломлены.

"Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломлены. И уверен, что мы это сделаем", - сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Президент напомнил о больших потерях врага и выразил убеждение, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха".

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"И наша задача - сделать так, чтобы все меньше находилось там желания удерживать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем ежедневно", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех воинов, которые своей стойкостью и храбростью на передовой позволяют подготовить следующие оборонительные шаги. Он отметил 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы и 10-ю отдельную штурмовую бригаду "Эдельвейс" за эффективную оборону Донбасса.

"25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада: спасибо вам, ребята, за оборону Луганска", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что каждый день отважной обороны сейчас позволяет подготовить будущее освобождение украинских городов и сел.

"Нельзя оставлять ни единого шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим", - добавил Зеленский.

Потери оккупантов на войне в Украине: детали

15 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о напряженной ситуации на востоке государства, где продолжается наступление врага и его круглосуточные атаки. Она отметила, что украинским воинам трудно, но они не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. По ее данным, на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

Подразделения Сил обороны Украины за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года ориентировочно составляют среди личного состава ‒ около 139 тыс. 770.