Президент предупредил об опасности и Соединенные Штаты Америки.

Этой зимой президент РФ Путин будет запугивать мир ядерным оружием, поскольку других аргументов он не имеет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии.

"По моему мнению, у Путина остается один шаг - запугивать мир ядерным оружием. Если осознавать, что он будет запугивать весь Запад, не Украину, хотя страдает прежде всего Украина и украинцы, но он будет. Он нашел это хрупкое место единства западных партнеров", - сказал он.

Зеленский видит опасность этого давления и на Соединенные Штаты, поскольку они будут находиться в "хрупком электоральном времени". "Нужно, чтобы президент Байден не сомневался, что мир сильнее любого оружия",-добавил президент.

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Он считает, что этой зимой следует ожидать попыток устроить Украине блэкауты, а также запугивания ядерным оружием. "Потому что больше никак аргументов агрессии у Путина нет. Он сдулся, как человек и политик", - подчеркнул президент.

Возможность блэкаута в Украине

Как известно, прошлой осенью и зимой Российская Федерация пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. В Министерстве энергетики сообщали, что повреждена половина энергосистемы, некоторые объекты не могут быть восстановлены.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщали, что Украине не удалось восстановить и 2% от разрушенной энергосистемы.

Энергетики говорят, что эта зима может быть тяжелее предыдущей - отключения возможны даже без новых обстрелов.

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