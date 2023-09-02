Последствия такого шага для России будут сумасшедшие, отметил нардеп.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев рассказал, существует ли потенциальная угроза применения ядерного оружия из Беларуси по территории Украины.

"На сегодняшний день нет угрозы со стороны Республики Беларусь по применению ядерного оружия потенциально даже против Украины", – сообщил он в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока нет и не будет эскалации. Россияне понимают, что применение ядерного оружия не даст им никакого эффекта.

Видео дня

Он объяснил: если Россия будет рассматривать удары по территории Украины тактическим ядерным оружием, то это означает, что она должна иметь какую-то цель, применение тактического ядерного оружия по которой будет означать невосполнимые потери для Украины, и после чего Украина капитулирует.

"У нас нет такой концентрации в одном месте наших войск для того, чтобы нанести однажды удар, и все на этом мы закончим. Но последствия от партнеров и международного сообщества будут безумные. Потому что не только Запад, но и Восток (Китай и Индия) предупредили, что не смейте использовать ядерное оружие", – сказал Чернев.

Ядерное оружие в Беларуси

В конце марта президент России Владимир Путин сделал заявление о намерениях разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Вроде бы по личной просьбе беларуского диктатора Александра Лукашенко. Тогда было озвучено, что строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля. Он также подтвердил передачу Беларуси одного ОТРК "Искандер".

31 августа начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов скептически оценил вероятность применения Республикой Беларусь ядерного оружия, которое было передано Россией. Он рассказал, что в стране провели тренировку на имитаторах. После этого было признано, что Беларусь не готова к эксплуатации подобного вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: