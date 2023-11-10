Состояние пострадавших членов экипажа судна не ухудшается.

Работа гуманитарного коридора продолжается в штатном режиме.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос не остановлена ли его работа из-за попадания российской ракеты в иностранное судно, которое было под флагом Либерии.

При этом она напомнила, что конкретного устойчивого графика прохождения судов нет, а гуманитарный коридор функционирует в соответствии с оценкой ситуации безопасности и погоды.

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"Сейчас как раз период активных штормов, а мы помним, что море заминировано достаточно плотно и штормовая ситуация может влиять на безопасность", - отметила Гуменюк. По ее словам, как только Силами обороны принимаются решения о возможности безопасного прохода, то тогда происходит навигация.

Гуменюк также рассказала о состоянии пострадавших членов экипажа судна - он стабилен, им оказывается медицинская помощь, ухудшения нет. По ее словам, сейчас судно не готово к эксплутации из-за повреждения.

Удар россиян по гражданскому судну в Черном море

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Россия ударила в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационной ракетой Х-31П и попала в иностранное судно, в частности в надстройку гражданского судна (флаг Либерии).

Сообщалось, что три члена экипажа, граждане Филиппин, получили ранения, один из них госпитализирован. Также погиб лоцман и еще один работник порта получил ранения.

Судно должно было транспортировать железную руду в Китай.

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