Президент также обеспокоен блокированием Азово-Черноморского региона российскими кораблями.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном блицкриге со стороны Российской Федерации до границ Донецкой и Луганской областей и попытке "прорубить" сухопутный коридор в Крым.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung о возможных военных вариантов со стороны РФ.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас имеем блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым, чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной", - подчеркнул он.

Президент также допустил возможность российской эскалации со стороны оккупированного Донбасса. "Мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы это рассматриваем и готовимся к таким шагам", - подчеркнул он.

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Однако, по словам Зеленского, если предполагать вероятность попытки "прорубить" коридор к временно оккупированному Крыму - это означает, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом", это будет открытая полномасштабная война.

В ответ на уточняющий вопрос о возможном блицкриге РФ Зеленский не исключил, что он может состояться с востока, юга или севера.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров