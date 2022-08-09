Он отмечает, что единственная разница между террористами и Россией в том, что первые берут на себя ответственность за содеянное, а РФ не имеет мужества сделать это.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разнице между террористами и Россией.

Об этом говорится в посте в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Россия не имеет мужества взять на себя ответственность за убийство украинцев. Он также призвал мир быть решительным, чтобы остановить агрессию РФ.

"Единственная разница между террористами и Россией – первые берут на себя ответственность за содеянное, а Россия не имеет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других – отдельные страны и целый мир. И сейчас этот мир стоит перед выбором. Решительность, а следовательно – пресечение преступлений и зверств России, или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", - отметил президент.

Как ранее сообщал УНИАН, Россию могут признать спонсором терроризма.

Сейчас госсекретарь США Блинкен "тормозит" признание России спонсором терроризма даже вопреки соответствующей резолюции Сената США и призывов влиятельных американских политиков.

Заметим, что ярлык "государство-спонсор терроризма" приведет к ужесточению санкций в отношении экономики России, в частности штрафов в отношении стран, ведущих бизнес с агрессором. Это также позволит гражданам подавать иски против российского правительства в американские суды и потенциально получать компенсацию за средства арестованных российских государственных активов.

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